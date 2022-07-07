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Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

07.07.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktorun naaşı memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi.

Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın (47) cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi.

Develi Devlet Hastanesi morgunda Karakaya'nın cenazesini ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları karşıladı.

Evli ve iki kız çocuk babası Karakaya için öğlen vakti Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, Karakaya ve Akçay, ameliyata alınmış ancak ikisi de kurtarılamamıştı.

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı anlaşılan saldırganın Yunak Devlet Hastanesinden belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesine gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıkmıştı.

Saldırganın, 57 yaşındaki annesi Keziban Akçay'ın yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının yaşamını kaybettiği belirtilmişti. Saldırgan Akçay'ın, annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Saldırıda kullanılan silahın, saldırgan adına kayıtlı taşıma ruhsatlı olduğu belirlenmişti.

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

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