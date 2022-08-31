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Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

31.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

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