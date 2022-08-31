Konya'nın Seydişehir ilçesinde 7 metrelik kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Seydişehir-Antalya kara yolu Taşağıl mevkisinde bulunan lokantadaki vatandaşlar, yaklaşık 7 metrelik kuyudan kedi sesi gelmesi üzerine itfaiyeye haber verdi.
İhbarı değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.
Ekipler, kuyuda kedi yavrusu olduğunu belirledi. Halatla kuyuya giren bir itfaiye çalışanı, ipe bağladığı boya kutusuna kedi yavrusunu koydu.
Yukarı çekilen kutunun kapağı açılınca kedi kaçarak gözden kayboldu.
Konya'da kuyuya düşen kedi boya kutusu yardımıyla kurtarıldı
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