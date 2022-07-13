Konya'nın Hüyük ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıca Mahallesi Kurt Deresi mevkisindeki ormanlık alanda devriye gezdiği sırada 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi.
Zanlıların yanında bulunan çuvallarda yeni sökülmüş çok sayıda Hint keneviri olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Muhammet B. ve Mücahit M'nin, sorgularında, kenevirleri ormanlık alanda ektiklerini belirtmeleri üzerine gösterdikleri mevkide arama yapıldı.
Aramada etrafı çalılarla çevrili alanda ekili 80 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, şüphelilerin bitkileri de taşıma suyla yetiştirdiğini tespit etti.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Konya'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
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