Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

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