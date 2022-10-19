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Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

19.10.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen yaralı pelikan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Güneysınır ilçesi Kızılöz Mahallesi'ndeki sulama göletinde yaralı bir pelikan olduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye hareket etti.

Kanatlarından yaralanarak suya düştüğü belirlenen pelikan, jandarma ve AFAD'ın su üstü arama ve kurtarma ekiplerince gölden alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen pelikan, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı

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