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Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

16.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerden Hava Atalay: - "Duygularımı, küçük kardeşlerimin yüzlerindeki tebessümün içtenliği kadar güzel anlatamam. İşte mutluluğun fotoğrafı budur"

Konya'nın Akören ilçesinde üniversite öğrencileri, bağışlarla temin ettikleri oyuncakları "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında Çatören İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Programa, Akören Kaymakamı Hacı Demirci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Bozdağ ve Akören Yurt Müdürlüğü personeli ile öğrenciler katıldı.

Üniversiteliler, ilkokul öğrencilerine çikolata ikram ettikten sonra hediye oyuncaklarını verdi.

Müdür Şahin, yurtta kalan öğrencilerin boş zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarına, hayata hazırlanmalarına katkı sağlamak, hediyeleşme duygusunu geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve değişik eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerden Hava Atalay, "Duygularımı, küçük kardeşlerimin yüzlerindeki tebessümün içtenliği kadar güzel anlatamam. İşte mutluluğun fotoğrafı budur. Tek yürek olmak budur. Yardımlaşmanın asaleti budur." dedi.

Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

- Öğrencilerden Hava Atalay: - "Duygularımı, küçük kardeşlerimin yüzlerindeki tebessümün içtenliği kadar güzel anlatamam. İşte mutluluğun fotoğrafı budur"

Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

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