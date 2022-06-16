Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti

Programa, Akören Kaymakamı Hacı Demirci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Bozdağ ve Akören Yurt Müdürlüğü personeli ile öğrenciler katıldı.

- Öğrencilerden Hava Atalay: - "Duygularımı, küçük kardeşlerimin yüzlerindeki tebessümün içtenliği kadar güzel anlatamam. İşte mutluluğun fotoğrafı budur"

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