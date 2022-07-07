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Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki

07.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'daki sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Türk Sağlık-Sen Şubesi, Diş Hekimleri Derneği üyeleri ve sağlık çalışanları, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Saldırıyı kınayan pankart açıp slogan atan grup adına açıklamalarda bulunan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Yardımcısı Kemal Kazak, birçok sağlık çalışanın görevi başında yaşamı yitirdiğini ve şiddete uğradığını söyledi.

Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesinin sağlık camiasını derinden etkilediğini belirten Kazak, şunları kaydetti:

"Böylesine korkunç olayların yaşanması, yaptırımların ağır olması ve tedbirlerin en süt seviyede alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Sağlıkta şiddete cezayı artıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Ancak sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini gözler önüne sermiştir."

- Şanlıurfa'da siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı

Şanlıurfa Tabip Odası öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan sağlık çalışanları da merhum doktor Ekrem Karakaya'nın fotoğrafını taşıdı. Sağlık çalışanları, pankartlar ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Fırat Erkmen, yaptığı konuşmada, Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içinde olduklarını söyledi.

Sağlıkta şiddetin durdurulması için birçok kez uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Erkmen, "Tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı." diye konuştu.

Açıklamanın ardından siyah balonları gökyüzüne bırakan sağlık çalışanları, 5 dakika oturma eylemi yaptı.

Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki

Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

Konya'da hastanede silahlı saldırıda ölen doktor için Şanlıurfa'da oturma eylemi yapıldı

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