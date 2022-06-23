YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

23.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Konya'daki tarım arazilerinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'da 2022 yılı sulama sezonunda, 2 milyon 300 bin 140 dekar tarım arazisinin sulandığını aktardı.

Türkiye'nin kalkınmasında, DSİ'nin kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Akca, "Su, hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezinde. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını, özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini vurgulayan Akca, şunları kaydetti:

"Konya'da toplam 2 milyon 300 bin 140 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla, 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyoruz. DSİ olarak, ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz."

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Konya'daki sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya DSİ

Konya Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:22
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.