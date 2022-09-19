YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

19.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'da toplanan yardım malzemeleri, Pakistan'daki selzedelere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinatörlüğünde, AFAD koordinasyonunda hazırlanan 10 bin gıda kolisinin, tırlara yüklenerek Pakistan'a ulaştırılmak üzere Ankara'da bulunan TCDD 8. Bölge Müdürlüğü'ne ait Marşandiz deposuna gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yardım kolilerinin Konya Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıflar, odalar, yerel yönetimler, hayırseverlerin desteğiyle hazırlandığı, felaketin başından beri Pakistan'a toplamda 15 bin gıda kolisi ile 175 ton un yardım yapıldığı ifade edildi.

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Konya'dan 10 bin gıda kolisi, Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Konya Valiliği yardım

Konya Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
19:00
Yatsı
20:16
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.