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Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.09.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışması ile devam eden idman, rondo oyun ile sona erdi.

Konyaspor, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor galatasaray

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