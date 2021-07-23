Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Erzurum'daki kampını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra tempolu koşu, savunma ve hücum organizasyonu ile idmanı tamamladı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan Sokol Cikalleshi, Farouk Miya katılmazken, Artem Kravets, Musa Çağıran, Marin Anicic, Hüseyin Biber ve Serdar Gürler fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Dün atletik performans antrenörü Çağatay Şahan ile idman yapan Alper Uludağ ise bugün takıma katıldı.

İç Anadolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.