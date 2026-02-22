SPOR

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a Osimhen uyarısı!

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, zirve mücadelesinde kritik puan kaybı yaşarken ortaya koyduğu performansla da soru işaretleri bıraktı.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Zirvede 55 puanda kalan sarı-kırmızılılar sürpriz kayıpla haftayı puansız kapatırken, spor yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

"OSIMHEN'SİZ G.SARAY KANATSIZ BİR KUŞA BENZİYOR" / LEVENT TÜZEMEN

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a Osimhen uyarısı! G1

"Osimhen'in G.Saray için hayati değer taşıdığını bir kez daha Konya'da gördük. Osimhen'siz G.Saray, kanatsız kuşa benziyor. Osimhen, enerjisiyle, çalışkanlığıyla, mücadelesiyle tüm takımı ateşliyor. Osimhen'siz G.Saray, bol rotasyonlu kadroyla Konya'da tat vermedi. Keşke Osimhen Konya'ya getirilse, yedek kulübesinde oturtulsaydı. Okan hoca, İcardi ile başladı olmadı. Çünkü Arjantinli yıldız, önde baskı yapmadığı için Konya defansı rahatsız bile olmadı. Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü. Ayrıca kendi fırınında arkadaşlarına da ekmek yapıyor. İcardi, ceza alanı golcüsü çünkü ayağına top bekliyor. G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara karşı kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı." (Sabah)

"G.SARAY YORGUNLUĞUN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ" / MUSTAFA ÇULCU

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a Osimhen uyarısı! G2

"Galatasaray'ın sahaya sürdüğü rotasyonlu 11'i bile göz kamaştırıyor. Boey'e süre vermek adına Sallai sol önde. Fazla rotasyonlu kadro olunca şiddetli ön alan baskısı, ileriye çıkış ve etkili pas trafiğini yapmakta zorlandılar. İzlerken keyif aldığımız İcardi'nin o eski ritmini yakalayabilmesi için biraz daha kilo vermesi gerekiyor. Pozisyonu olmayan vasat ilk yarı sonrası Okan hoca Barış, Lang ve Torreira'yı oyuna alarak 4-2-4'ye döndü. Konyaspor konsantrasyonunu hiç bozmadı. Juventus maçından yorgun çıkan G.Saray yorgunluğun ve fazla rotasyonun bedelini ağır ödedi." (Sabah)

"BÜYÜK ZAFERLER SONRASI KENDİNİZDEN GEÇERSİNİZ" / ERCAN TANER

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a Osimhen uyarısı! G3

"Ne olursa olsun, büyük zaferlerden sonra kendinizden geçersiniz. Juventus maçını unutmak mümkün değil ama hayat devam ediyor. Küme düşme tehlikesinde olan Konyaspor'un işine gelmişti temposuz ve durgun oyun. Okan Buruk bile şaşırmıştır oyuncularındaki yavaşlığa. Rotasyon vardı evet ama yine de Galatasaray ilk yarı fazla kaybolmuştu Galatasaray'da bir başka gerçek kendini göstermişti; Osimhen yoksa gol ve şut yok!" (Sözcü)

"BU MAÇTAN DERSLER ALINMASI LAZIM" / EVREN TURHAN

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a Osimhen uyarısı! G4

"Galatasaray dün gece kötü oynadı evet ama hakemde maçın sonucuna etki etti yaptığı hatalar yüzünden.Bazen fazla özgüven bu sonuçları getiriyor Kocaelispor maçı da aynı oldu ve Galatasaray çok önemli bir 3 puan kaybetti. Juventus önünde alınan 5-2'lik galibiyetin ardından kimse böyle bir skor beklemiyordu. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı ama bunu telafi edecek gücü var. Yeter ki bu maçtan çıkaracak dersler almalı. Galatasaray bu yenilgiyi unutarak Juventus'la oynanacak rövanş maçına odaklanmalı." (Takvim)

ATİLLA KARAOĞLAN İÇİN DEĞERLENDİRME / AHMET ÇAKAR

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a Osimhen uyarısı! G5

"Hakem Atilla Karaoğlan, VAR yardımıyla Galatasaray'ın golünü iptal etti, kesinlikle doğru. Çünkü ofsayttaki Boey, hem topa hamle yapacak Konyalı oyuncuyu engelliyor hem de faul yapıyor. Diğer bir deyimle golde hem ofsayt hem de faul var. Fakat bu gol iptalinden sonra ciddi faul yanlışları içine girdi. Eren'in ceza alanı dışında topa dokunuşunu faul olarak değerlendirmesi inanılmaz yanlıştı." (Sabah)

