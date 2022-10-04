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Köprüler atıldı! 'Pereira haklıymış...' Mesut Özil'den Emre Belözoğlu'na rest

04.10.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye'de ilk olarak Fenerbahçe forması giyen ancak burada bekleneni verememesi ve kadro dışı kalması sonrası eski takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil, burada da beklentilerin altında kalırken geçtiğimiz günlerde yaşadığı ameliyat sonrası 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Emre Belözoğlu ile oldukça yakın olan Özil'in hocası ile arasının açıldığı iddia edilirken, flaş bir hamle geldi.

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Arsenal'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan ve gelişiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ses getiren Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri hiç de beklenildiği gibi ilerlemedi. Vitor Pereira döneminde kadro dışı kalan ve İsmail Kartal'ın da bu kararı değiştirmemesi sonrası Sarı-Lacivertliler'de uzun süre kadroda kendine yer bulamayan Mesut Özil, eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

3 AY YOK!

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Başakşehir'de de benzer bir senaryon yaşayan Özil, forma şansı bulamazken 8. haftasının sonuna gelinen Süper Lig'de şu ana kadar yalnızca 10 dakika forma şansı bulurken, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve sahalardan en az 3 ay daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

"BENİM İÇİN BİTTİ"

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de kendisi adına kabus gibi bir dönem geçiren yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz aylarda Mesut Özil'in Emre Belözoğlu'na Avrupa'da futbol oynamayı bırakmak istediğini söylediği ve "Benim için bitti" dediği ve Avrupa futbolunun seviyesini yakalayamadığından yakınarak "Olmuyor artık" şeklinde konuştuğu iddia edilmişti.

'PEREIRA'NIN BİR BİLDİĞİ VARMIŞ'

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Eski takım arkadaşı yeni hocası Emre Belözoğlu ile oldukça samimi olan Mesut Özil'in, Belözoğlu ile arasının bozulduğu öne sürülürken sosyal medya hesabından beklenmedik bir hamlede bulundu. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu'nu sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Bu durumun fark edilmesi üzerine birçok taraftar yorumda bulunurken, Fenerbahçeli taraftarlar kendisini kadro dışı bırakan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira için "Hocamın bir bildiği varmış" yorumlarında bulunduğu görüldü.

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MESUT ÖZİL FOTOĞRAFLARI

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