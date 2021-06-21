Kovid-19 sürecinde "Psikososyal Destek Hattı"ndan 241 binden fazla kişi faydalandı

Ülke genelindeki 181 göçmen sağlığı merkezi ile sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve etkin şekilde sürdürüldüğünü belirten Tolunay, "Göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleridir. Göçmenlere yönelik ruh sağlığı hizmetleri, göçmen sağlığı eğitim merkezleri ile bazı göçmen sağlığı merkezlerinin içerisinde kurulan psikososyal destek birimleri ile sunulmaktadır." diye konuştu.

Göçmenlere yönelik psikososyal destek hizmeti veren kuruluşlar ve STK'ler ile koordineli çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Tolunay, "Göçmen sağlığı merkezleri ve güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezlerindeki 631 Suriyeli ebe ve hemşireye de çocuk ve kadın ruh sağlığı hizmetlerini güçlendirme kapsamında eğitimler verildi." bilgisini paylaştı.

Göçmenlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde, Avrupa Birliği finansmanı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün teknik desteğiyle birçok eğitim programının hayata geçirildiğini kaydeden Tolunay, bu kapsamda, "Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Programı"nın Türkçeye çevrildiğini, güncel psikiyatrik yaklaşımlar ve psikososyal destek konularında aile hekimlerinin eğitildiğini ifade etti.

- "Ruh Sağlığı Çevirmenliği Eğitim Modülü hazırlandı"

Tolga Tolunay, göçmenlere sunulan ruh sağlığı hizmetlerinde dil sorununun önemli bir problem olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle çoğunlukla tercüman ya da hasta yönlendirme personelinin görev yaptığını vurguladı.

Özellikle ruh sağlığı alanında çeviri yapılırken oldukça özenli ve dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Tolunay, "Bu nedenle hem göçmen sağlığı merkezlerinde hem de hastaneler bünyesinde çalışan hasta yönlendirme personelinin farkındalığını ve kapasitelerini artırmak amacıyla Ruh Sağlığı Çevirmenliği Eğitim Modülü hazırlandı. Eğitimimiz pandemi nedeniyle biraz gecikti ancak Ekim 2021 itibarıyla bu eğitimlere bir an önce başlamak ve hızlıca tamamlamak istiyoruz." dedi.

Tolunay, afet ve acil durumlarda da ruh sağlığı hizmetlerinin öneminin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde olduğu için depremlerle beraber sel, çığ düşmesi, toprak kayması gibi doğal afetler sıkça yaşanmaktadır. Afet ve acil durumlar sonrasında ortaya çıkan ruhsal sorunları en aza indirmek ve ilerleyen dönemlerde rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemek için proaktif olarak rol almaktayız. Bakanlığımız, sahada her zaman hazır olan, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerin yer aldığı 224 meslek elemanından oluşan 'toplumsal travmalar ve afetlerde psikososyal destek ekibi' ile afet ve acil durumlarda destek sağlamakta. Çocuk ve ergenlerde ruhsal travmaya yönelik tedavinin güçlendirilmesi için 2018 yılının ekim ayından itibaren eğitim süreci başlatılmış, özellikle yoğun göç alan bölgelerde görev yapan 75 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına ayrıntılı eğitim verilmiştir."