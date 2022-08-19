Köy Yaşam Merkezine gelen çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı

Adapazarı ilçesinde hizmete sunulan Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bakan Mahmut Özer tarafından açılışı gerçekleştirilen merkeze gelen çocuklar ve aileleri için bahçeye kurulan fırınlarda patates pişirildi, patlamış mısır hazırlandı.

Bahçeye kurulan açık hava sinemasında köydeki çocuklar ve vatandaşlar, film izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, köy yaşam merkezlerinin, köylerin kalbi olmaya devam ettiğini belirterek, buralarda spor tesisleri, oyun alanları, çocuk parkları, açık hava sineması alanı, ana sınıfları ve kurs merkezleri bulunduğunu aktardı.

Özellikle açık hava sinemasına çocukların ilgi gösterdiğini anlatan Bakırtaş, "Köydeki vatandaşlar yaşam merkezinin yapılmasından dolayı mutlular hatta çevre köylerdeki vatandaşlardan da talepler gelmeye başladı. Çocukların televizyonda gördükleri, ayaklarına geldi. Çocuklar hayal ettiklerini burada yaşıyorlar." dedi.

Muhtar Cahit Yıldız da merkezin kendileri için çok iyi olduğunu dile getirerek, bu gibi etkinliklerin sık sık yapılmasını istediklerini ifade etti.

Köy sakini Lütfü Şenyiğit ise "Okulumuz yıllardır kapalıydı, buraya güzel bir yaşam merkezi yapıldı. Bizler de torunlarımızla buraya geldik ve açık hava sinemasında hep birlikte film izledik, gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu, eski günlerimizi yad ettik." diye konuştu.

Çocuklardan Hayrunnisa Kirman, teyzesi ve dedesiyle geldiği etkinlikte çok güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Melek Yağız da bu gibi etkinliklerin devamlı yapılmasını isteyerek, arkadaşlarıyla hem oyunlar oynadıklarını hem de keyifle film izlediklerini kaydetti.