KPSS Lisans oturumu başladı

İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Sınav dolayısıyla çok heyecanlı olmadığını dile getiren Rojda Abik, "Pek hazır değilim. O yüzden stresli değilim. Kendimi denemek için gireceğim." dedi.

Kızını sınava getirdiğini söyleyen Sevda Güleç, "Psikolojileri çok bozuldu bütün gençlerin. Bu ikinci tekrardan, sil baştan. Yazık bu emek eziyete. Bu çocuklara yazık günah. İnşallah bu sefer bir şey olmaz. Bir senedir hazırlanıyorlar. Bir seneleri çöp oldu. Maddiyatı bıraktım, manevi olarak psikolojileri çok bozuldu." ifadelerini kullandı.

Güleç, kızının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü mezunu olduğunu belirterek, kazanması halinde tercih yapacağını aktardı.

Çalıştığı için sınava kapsamlı bir şekilde hazırlanamadığını ifade eden Nisa Demirkıran, "Üstün körü baktım. Dershaneye falan gidenler varmış. Belli bir puanın üstünde alırsam yaparım. Zannetmiyorum çok yüksek puan alacağımı. Bir de ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Benim atanmalarım biraz daha yüksek oluyor. O yüzden 70'le atanamam diye düşünüyorum. Geçen sefer 83-84'le atandık en son." diye konuştu.

Son tekrarlarını yapan adaylar daha sonra sınav binalarına giriş yaptı.

Sabah oturumunda 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Sınav, 10.15'te başladı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.