KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru alımı 1 Eylül'de başladı. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, işlem nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerine ilişkin merak edilenler haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?

KPSS Ortaöğretim Başvuruları ile ilgili ÖSYM'den yapılan "2022-KPSS Ortaöğretim Başvurularının Alınması" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.



Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı.



İşte KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru kılavuzu:



https://www.osym.gov.tr/TR,23946/2022-kpss-ortaogretim-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html