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Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

04.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Merkezi'nde kuaförlük kursuna katılan 10 genç kurs eğitmenleri eşliğinde kırsal Segirkan Mahallesi'nde çocuklara saç bakımı yaptı.

Kursta eğitim alan gençler, eğitmenleri ile Balpınar beldesinin Segirkan Mahallesi'nde çocuklarla bir okulda bir araya geldi.

Segirkan Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle yürütülen etkinlik kapsamında gençler çocuklara saç kesimi ve bakımı hizmeti sundu.

Batman Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yusuf Güzel, AA muhabirine, uyguladıkları proje kapsamında çeşitli sosyal çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Segirkan Spor Kulübü Derneği ile düzenledikleri etkinlikte çocuklara ücretsiz saç kesim ve bakım hizmeti verdiklerini ifade eden Güzel, "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Projelerimiz devam edecek." dedi.

Güzel, iki gün sürecek etkinlikte 100 çocuğa saç kesimi ve bakımı hizmeti verileceğini belirtti.

Kuaförlük kursunda usta öğretici Hülya Yıldız, eğitim verdikleri gençlerle köylerdeki ve kırsal mahallelerdeki çocuklara hizmet sunduklarını ifade etti.

Saç bakımı yapılan çocuklardan Melek Hamarat, köye gelen ablalarının ve ağabeylerinin kendilerine saç bakım hizmeti verdiğini anlatarak, bundan mutluluk duyduklarını aktardı.

Elanur Hamarat da saçını kestirdiğini belirterek, kendilerine bu hizmeti sunan gençlere teşekkür etti.

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

Kuaförlük eğitimi alan gönüllü gençlerden çocuklara saç bakımı

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