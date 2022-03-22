Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç son haliyle hayran bıraktı

Dilara ÖztunçTemmuz 2010 tarihinde yayın hayatına giriş yapan Küçük Sırlar dizisi, güçlü kadrosu ve konusuyla döneme damgasını vurmuştu.

Merve Boluğur, Burak Özçivit, Gonca Vuslateri, Sinem Kobal gibi genç yeteneklerin hünerlerini sergilediği dizide, güzelliğiyle akılları baştan alan, "Heves" karakterine hayat veren Dilara Öztunç'un değişimi ile dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Güzelliği ile dikkat çeken Öztunç, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapmakta. Mayıs 2019 tarihinde, Umut Kızıltan ile dünya evine giren Öztunç, bol bol seyahat ediyor, takipçileriyle sık sık hayatını paylaşıyor.

Geçtiğimiz gün 33 yaşına basan Dilara Öztunç'a eşi Umut Kızıltan Swissotel'de sürpriz doğum günü yaptı.

Öztunç'un yıllar içerisindeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Öztunç, yeni tarzıyla Şeyma Subaşı'na da benzetildi.