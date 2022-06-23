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Küçükçekmece’de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

23.06.2022 04:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’deki bir alışveriş merkezindeki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kafede başlayan yangın kısa sürede alışveriş merkezinin çatısına sıçradı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinde hasar oluştu.

Küçükçekmece’de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Küçükçekmece

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