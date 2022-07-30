İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Mehmet Akif Mahallesi Serap Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binanın çatısını saran alevler, yandaki başka bir apartmana da sirayet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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