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Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

30.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Mehmet Akif Mahallesi Serap Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın çatısını saran alevler, yandaki başka bir apartmana da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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yangın Küçükçekmece çatı

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