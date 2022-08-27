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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

27.08.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde inceleme yaparak Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuz, antik kentteki kazı alanlarını ve kaya mezarlarını gezdi.

İnay Hanı'ndaki incelemelerinin ardından Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu'yu makamında ziyaret eden Yavuz, Ulubey Kanyonları'nda faaliyetler hakkında bilgi aldı, cam terastan kanyonu izledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, kent merkezine geçerek Uşak Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Müzeye ziyarete gelen ailelerin çocuklarının zaman geçirebileceği "çocuk oyun alanı"nın açılış kurdelesini kesen Yavuz, çocuklara hediyeler verdi.

Yavuz, bu müzede sergilenen ve Cumhuriyet'in 10. yılında Uşak'ta "Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk" isimli simge fotoğrafı çeken merhum Hüsnü Kazım Özler anısına açılan "Bir Fotoğraftan Ötesi Kurtuluşun 100 Yıllık Hikayesi: Hüsnü Kazım Özler'in Kadrajından Uşak" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, Uşak'ın işgalden kurtuluşunun 100. yılında sergiye Uşak Arkeoloji Müzesi'nde ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, sergideki eserleri inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Uşak açılış ziyaret

Uşak Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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