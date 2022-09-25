Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu'na katıldı:

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu'na katıldı.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonunda, Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Pes Etmeyenlerin İzinde" sloganıyla düzenlenen maraton öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin marka değerine büyük katkı sağlayan Kültür Yolu Festivalleri etkinliğinde Çanakkale etabının son aşamasına geldiklerini söyledi.

16 Eylül'de başlayan Troya Kültür Yolu etkinliklerinde 42 ayrı noktada 112 etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:

"Binden fazla sanatçı etkinliklerde sahne aldı. Katılımım çok büyük olduğu bir organizasyon oldu, beklentilerimizin çok üzerinde Çanakkaleliler festivale ilgi gösterdiler. Bugün de son etkinliğimiz olan Gelibolu Maratonu’nu koşacağız. 42 kilometre, 21 kilometre ve 10 kilometre etaplarımız var. Dileyenler 1915 Anı Maratonu’nda yürüyebilirler, koşabilirler. Hem kültür hem sanat hem de spordan 7’den 70’e herkesin katıldığı birçok etkinliğin gerçekleştirildiği bu tarz festivallerin hem ülkemize hem festivallerin gerçekleştirildiği illerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum."

Kendisinin de her sabah 10 kilometre yürüdüğünü anlatan Bakan Ersoy, "O yüzden rutin yürüyüşümü yapacağım diyebilirim. Tabii ben koşmuyorum ama hızlı yürüyüş yapıyorum. Keyifli olacak. Bugün hava da çok güzel. Büyük koşu Kilitbahir’deki bu alandan başlayacak ve sona erecek. İnşallah Çanakkale'mizin Türkiye dışında da dünyada markalaşmasına fayda olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maraton, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünden başladı.

10 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson ile protokol üyeleri de yer aldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.