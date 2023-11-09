Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ali Koç'tan çok sert sözler! TFF'nin açıklamalarına yanıt

Fenerbahçe Başkanlığı'nın yanında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Ali Koç, gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantı çıkışında konuşan Koç, "Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde e-bilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk." derken TFF'nin yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Öte yandan Ali Koç, Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın da mücadelesini taktir etti.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

