Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ali Koç'tan çok sert sözler! TFF'nin açıklamalarına yanıt

Fenerbahçe Başkanlığı'nın yanında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Ali Koç, gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Toplantı çıkışında konuşan Koç, "Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde e-bilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk." derken TFF'nin yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Öte yandan Ali Koç, Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın da mücadelesini taktir etti.
"Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde e-bilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yüzde 7 bilet gelirlerinden Bakanlığımızın kesintisi vardı. Bununla ilgili çalışma vardı. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Güncellenmesi gerekiyordu. Yurtdışı liglerdeki 3-4 model üzerine çalışıyoruz."
"Önümüzdeki sezonun yayın gelirlerinin nasıl dağıtılacağını mart nisan gibi belirleyeceğiz. Daha farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok. Bazı başvurular vardı. Onlara da baktık."
"Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 1 senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük geçen sene. Galatasaray, müthiş mücadele etti. Bu gece 2 maç var. İnşallah puanlar toplayabiliriz. Türkiye'ye yakışan şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi, ikincinin Şampiyonlar Ligi elemesi oynaması. Bize yakışan budur."
"TFF açıklama yapmış. Detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem yarın açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda, halının altına süpürüldüğü söyleniyor. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi vedaya geldi. Hepimizin sevdiği, saydığı, tartışsak bile gönül koyamadığımız bir başkan veda etti. Kararı hayırlı uğurlu olsun."
"Tüm kulüpler yoğun irade gösterdi. Bu kirliliğin, bu soru işaretlerinin, şike ve bahis, şike bahis olunca hakem olmadan da olmuyor. Hakem ve yapay zeka ile ilgili de irade gösterildi. Alınan kararlardan bir tanesi konuyla ilgili rahatsızlığımız, gerekli adımların atılması, amirimiz olarak yeterli iradeyi ortaya koymadığı, kargaşanın sonlanması için gereken adımların atılmadığı, çok daha fazlasının yapılabileceği, bunu yapması için TFF'nin amir olduğu söylendi."