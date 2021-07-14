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Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

14.07.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Valilik izninin ardından sınır kapısı yakınında kurulan gözlem noktalarına gelen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına gidiyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 14 bin 950 kişiye ulaştığı bildirildi.

Suriyeli Rami Hüseyin, gazetecilere, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de ikamet ettiğini, 2 yıldan beri Suriye'de yaşayan anne babasını görmediğini söyledi.

Eşi ve çocuğuyla bayram ziyareti için Suriye'ye gittiğini aktaran Hüseyin, yetkililere teşekkür etti.

Eymen El Hasan da Gaziantep'ten geldiğini Suriye'ye gideceğini belirterek, "Ülkeme bayram için gidiyorum. İzin için yetkililere teşekkür ediyoruz. Anne, babamı ve akrabalarımı ziyarete gidiyorum. Pandemiden dolayı yaklaşık 3 yıl oldu akrabalarımı görmedim." dedi.

Ahmet Abdullah ise Suriye'deki akrabalarını 3 yıldır görmediğine değinerek, onları çok özlediğini ifade etti.

Bu arada, 5 Temmuz'da başlayan geçişler, 18 Temmuz'a kadar sürecek. Dönüşler ise 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında yapılacak.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

- Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor
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