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  4. Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açıyor

Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açıyor

31.08.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya: - "Bu yıl ayçiçeğinde çayır tırtılı zararı yaşandı. Buradaki en önemli faktör kışın sert geçmemesidir"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, küresel iklim değişikliğinin tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açtığını belirtti.

Trakya Üniversiteler Birliğinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde 4. Balkan Tarım Kongresi başladı.

Prof. Dr. Yalçın Kaya, kongrede yaptığı konuşmada, küresel ısınma nedeniyle bitkilerin büyüme seyrinin değiştiğini söyledi.

Mevsim zamanlarındaki değişikliğin tüm bitkileri etkilediğini belirten Kaya, "Normal şartlarda ağustos ayında yağmur yağmaması gerekirken çok aşırı yağmurlar yağdı. Nisan ayı yağışlı geçmesi gerekirken kurak geçti." dedi.

Kaya, geçen kış ayının da kurak geçtiğini, küresel iklim değişikliğinin mevsimleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu yıl ayçiçeğinde çayır tırtılı zararı yaşandığını hatırlatan Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buradaki en önemli faktör kışın sert geçmemesidir. Kış sert geçseydi çayır tırtılının larvaları toprakta donarak ölecekti, hastalıklar ona keza. Kış sert geçmediği için topraktaki sporlar ve larvalar canlı olarak kalabiliyor. Kar ve soğuk, tüm larvaları ve sporları öldürüyor ve bize daha temiz bir tarla ve ortam bırakıyordu. Yağışların az yağması da bunda etkili. Yağmurlarla topraktan yıkanıp gidecekti ve toprakta kalmayacaktı. Küresel ısınma nedeniyle kışların yağışsız ve soğuk olmaması bitkilerde yetişme döneminde hastalıklara yol açıyor."

Kaya, küresel ısınmanın mevsimsel patlamalara yol açtığını, yüksek nem ve ani dolu yağışların yaşandığını aktardı.

Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden kongre 2 Eylül'e kadar devam edecek.

Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açıyor

- TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya: - "Bu yıl ayçiçeğinde çayır tırtılı zararı yaşandı. Buradaki en önemli faktör kışın sert geçmemesidir"

Edirne'de 4. Balkan Tarım Kongresi başladı

Edirne'de 4. Balkan Tarım Kongresi başladı

Edirne'de 4. Balkan Tarım Kongresi başladı

Edirne'de 4. Balkan Tarım Kongresi başladı

Edirne'de 4. Balkan Tarım Kongresi başladı

Edirne'de 4. Balkan Tarım Kongresi başladı

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