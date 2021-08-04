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Kurtlar Vadisi'nin Aron Feller'iydi! Osman Soykut'un son hali şaşırttı...

04.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, farklı karakterleriyle de insanların aklına kazındı. Bu karakterlerden birisi de Polat Alemdar’ın baş düşmanı Aron Feller’ı canlandıran Osman Soykut olmuştu. Sinema sanatçısının son halini gören şaşıp kalıyor.

Kurtlar Vadisi, 4 sezon sürerek ekranlara veda etse de daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu ismiyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Toplamda 10 sezon süren dizinin başrolünde Necati Şaşmaz bulunuyordu. Şaşmaz, Polat Alemdar karakterine hayat vermişti. Polat’ın baş düşmanlarından Aron Feller karakterini ise ünlü sinema sanatçısı Osman Soykut canlandırmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Zira usta oyuncu, yıllar geçmesine rağmen görünümünden hiçbir şey kaybetmemiş...

KURTLAR VADİSİ’NİN ARON FELLER’İ OSMAN SOYKUT’UN SON HALİ

Asıl mesleği mimarlık olan Osman Soykut gönlünü oyunculuğa kaptırmıştı.
Karizmatik oyuncunun son halini görenler “Kurtlar Vadisi’nden beri hiç değişmemiş” yorumunu yapmadan edemedi.
Yalnızca sakalları uzayan Osman Soykut, yıllara adeta meydan okuyor.
İşte Osman Soykut’un son hali:

OSMAN SOYKUT KİMDİR?

OSMAN SOYKUT KİMDİR?
Asıl mesleği mimar olan Osman Soykut sinema ve dizi oyuncusudur.
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Anahtar Kelimeler:
Osman Soykut
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