Kurtlar Vadisi'nin Aron Feller'iydi! Osman Soykut'un son hali şaşırttı...

Kurtlar Vadisi, 4 sezon sürerek ekranlara veda etse de daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu ismiyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Toplamda 10 sezon süren dizinin başrolünde Necati Şaşmaz bulunuyordu. Şaşmaz, Polat Alemdar karakterine hayat vermişti. Polat’ın baş düşmanlarından Aron Feller karakterini ise ünlü sinema sanatçısı Osman Soykut canlandırmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Zira usta oyuncu, yıllar geçmesine rağmen görünümünden hiçbir şey kaybetmemiş...