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Kurtlar Vadisi'nin 'Aslan Amca'sı aslında kim? Gerçek hayatta kimi oynuyor?

14.07.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde, Selçuk Yöntem’in canlandırdığı Aslan Akbey karakteri, büyük bir vatansever olarak biliniyor. Bir dönemi kasıp kavuran Kurtlar Vadisi dizisi hakkında bilindiği gibi birçok da teori bulunuyor. Dizide Kamu Güvenliği Teşkilatı’nın (KGB) başkanlığını yapan Aslan Akbey, çevresi tarafından ‘Amca’ ismiyle tanınıyor. Ancak asıl adı ise Abbas Ustaoğlu. Kurtlar Vadisi dizisinde Aslan Akbey karakterini Selçuk Yöntem canlandırıyor.

Bir döneme tam olarak damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin karakterleri de, dizi gibi uzun bir süre yankı uyandırdı. Dizinin karakterleri hakkında birçok iddia ortaya atılsa da tabii ki hiçbirinin bir doğruluğu kanıtlanmadı. Kurtlar Vadisi’nde ölümüyle en dikkat çeken karakterlerden biri olan Aslan Akbey, kod adı ile ‘Amca’ ise ölümünden sonra uzun bir süre konuşulmaya devam etti.

Kurtlar Vadisi’nin ‘Amca’sı aslında kim?

Bir dönem neredeyse tüm Türkiye tarafından ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi dizisinin karakterleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.
Yayınlandığı dönemlerde ekranlarda ‘Bu bir mafya dizisidir.’ Uyarısıyla çıkan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı sırada birçok iddia ortaya atıldı.
Bunlardan biri yaşanan bazı olayları önceden bildiği ve istihbarattan bilgi aldığı yönündeki iddialardan oluşuyordu.
Mafya ve derin devlet konularını işleyen Kurtlar Vadisi’nin dikkat çeken karakterlerinden birisi de Aslan Akbey nam-ı değer ‘Amca’ karakteri olmuştur.
Kamu Güvenliği Teşkilatı (KGT) başkanlığı yapan Aslan Akbey, aynı zamanda büyük bir vatansever olmasıyla biliniyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Yöntem
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