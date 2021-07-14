Kurtlar Vadisi'nin 'Aslan Amca'sı aslında kim? Gerçek hayatta kimi oynuyor?

Bir döneme tam olarak damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin karakterleri de, dizi gibi uzun bir süre yankı uyandırdı. Dizinin karakterleri hakkında birçok iddia ortaya atılsa da tabii ki hiçbirinin bir doğruluğu kanıtlanmadı. Kurtlar Vadisi’nde ölümüyle en dikkat çeken karakterlerden biri olan Aslan Akbey, kod adı ile ‘Amca’ ise ölümünden sonra uzun bir süre konuşulmaya devam etti.