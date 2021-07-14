Kurtlar Vadisi'nin 'Aslan Amca'sı aslında kim? Gerçek hayatta kimi oynuyor?

Bir döneme tam olarak damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin karakterleri de, dizi gibi uzun bir süre yankı uyandırdı. Dizinin karakterleri hakkında birçok iddia ortaya atılsa da tabii ki hiçbirinin bir doğruluğu kanıtlanmadı. Kurtlar Vadisi’nde ölümüyle en dikkat çeken karakterlerden biri olan Aslan Akbey, kod adı ile ‘Amca’ ise ölümünden sonra uzun bir süre konuşulmaya devam etti.
Kurtlar Vadisi’nin ‘Amca’sı aslında kim?
Bir dönem neredeyse tüm Türkiye tarafından ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi dizisinin karakterleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.
Yayınlandığı dönemlerde ekranlarda ‘Bu bir mafya dizisidir.’ Uyarısıyla çıkan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı sırada birçok iddia ortaya atıldı.
Bunlardan biri yaşanan bazı olayları önceden bildiği ve istihbarattan bilgi aldığı yönündeki iddialardan oluşuyordu.
Mafya ve derin devlet konularını işleyen Kurtlar Vadisi’nin dikkat çeken karakterlerinden birisi de Aslan Akbey nam-ı değer ‘Amca’ karakteri olmuştur.
Kamu Güvenliği Teşkilatı (KGT) başkanlığı yapan Aslan Akbey, aynı zamanda büyük bir vatansever olmasıyla biliniyordu.
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