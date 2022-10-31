MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin efsane 'Pala'sıydı! Son paylaşımına yorum yağdı

Kurtlar Vadisi'nin efsane 'Pala'sıydı! Son paylaşımına yorum yağdı

31.10.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen karakterlerinden biri olan 'Pala', "Sadece ölüler görür" repliğiyle gözlüğünü çıkardığını görenlere suikast düzenlemesiyle biliniyor. Pala karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yüksel Arıcı, dün Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaşım yapınca sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizi, aradan geçen yıllara rağmen gündemden düşmüyor. Pek çok karakteri günümüzde de merak konusu olan dizide, kısa bir dönem rol almasına rağmen 'Pala' karakteri efsaneleşen tiplemeler arasında.

Dizide 'Pala' karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

QUfhKIummCKUUEfQ-637686151455156996

"SADECE ÖLÜLER GÖRÜR"

Sadece suikast düzenleyeceği kişilere gözlerini gösteren Pala, "Sadece ölüler görür" repliğiyle özdeşleşti. Sosyal medyada ciddi anlamda bir kitlesi olan Pala, son olarak gittiği Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaşım yapınca adeta sosyal medya coştu.
vGQSgBqP5cFOhdXx-637593679127035032

Bir süredir daha sakin bir hayat yaşayan Yüksel Arıcı, sıkı taraftarı olduğu Beşiktaş'ın, Ümraniye'yi 5-2 yendiği mücadeleyi yerinde takip etti. Siyah beyazlı taraftarlar, fotoğrafla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu.

kurtlar-vadisi-nin-efsane-pala-siydi-unlu-15396193_9179_m

O yorumlardan en dikkat çekenleri ise, "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit, gözlükleri indirdiğine göre biri tehlikede" şeklindeki yorumlar oldu.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi altın yorumu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak kehanet!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak kehanet!

'Artık dinlendirilmeli!' O hata pahalıya patladı...

'Artık dinlendirilmeli!' O hata pahalıya patladı...

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.