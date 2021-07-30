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Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Babası' şimdi ne yapıyor? İşte usta oyuncu Emin Olcay'ın son hali...

30.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası son haliyle şaşırttı. Karaktere hayat veren Emin Olcay, güzel sözleriyle, hoş sohbetiyle herkesin aklına kazınmış, tüm Türkiye’nin Ömer Babası olmuştu.

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Babası Emin Olcay diziye tam 11 senesini verdi. O artık tüm ülkenin Ömer Babası olmuştu. Öyle ki Olcay, artık kimsenin kendisine gerçek adıyla seslenmediğini, “Ömer Baba” dediklerini anlatmıştı. Son hali merak edilen Ömer Baba’nın fotoğrafını eşi Hayat OIcay paylaştı.

KURTLAR VADİSİ’NİN ÖMER BABASI EMİN OLCAY’IN SON HALİ

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası Emin Olcay’ın son halini eşi Hayat Olcay Instagram’dan paylaştı.
Koronavirüs Ömer Baba’yı da vurdu. 74 yaşındaki oyuncu sokağa çıkma yasağı günlerinde makarna sanatı ile ilgilendi.
Makarna ve mercimeklerden resim yapan Emin Olcay evde vaktini bu şekilde geçirdi.
Hayat Olcay da eşine makarnalardan resim yapması konusunda yardımcı oluyor.
Makarnadan resim yaparak vakit geçirdiğini söyleyen Olcay, "Evde oturduğumuz bu günlerde zamanımızı bunla değerlendirsek çok güzel olur esasında" ifadelerini kullandı.
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