Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Babası' şimdi ne yapıyor? İşte usta oyuncu Emin Olcay'ın son hali...

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Babası Emin Olcay diziye tam 11 senesini verdi. O artık tüm ülkenin Ömer Babası olmuştu. Öyle ki Olcay, artık kimsenin kendisine gerçek adıyla seslenmediğini, “Ömer Baba” dediklerini anlatmıştı. Son hali merak edilen Ömer Baba’nın fotoğrafını eşi Hayat OIcay paylaştı.