Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Babası' şimdi ne yapıyor? İşte usta oyuncu Emin Olcay'ın son hali...

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Babası Emin Olcay diziye tam 11 senesini verdi. O artık tüm ülkenin Ömer Babası olmuştu. Öyle ki Olcay, artık kimsenin kendisine gerçek adıyla seslenmediğini, “Ömer Baba” dediklerini anlatmıştı. Son hali merak edilen Ömer Baba’nın fotoğrafını eşi Hayat OIcay paylaştı.
KURTLAR VADİSİ’NİN ÖMER BABASI EMİN OLCAY’IN SON HALİ
Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası Emin Olcay’ın son halini eşi Hayat Olcay Instagram’dan paylaştı.
Koronavirüs Ömer Baba’yı da vurdu. 74 yaşındaki oyuncu sokağa çıkma yasağı günlerinde makarna sanatı ile ilgilendi.
Makarna ve mercimeklerden resim yapan Emin Olcay evde vaktini bu şekilde geçirdi.
Hayat Olcay da eşine makarnalardan resim yapması konusunda yardımcı oluyor.
Makarnadan resim yaparak vakit geçirdiğini söyleyen Olcay, "Evde oturduğumuz bu günlerde zamanımızı bunla değerlendirsek çok güzel olur esasında" ifadelerini kullandı.
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