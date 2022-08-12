YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

12.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten biri cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.A. ile kardeşi C.A, Aydın Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak ile B.A. ve C.A'nın sitenin temizliği konusunda tartıştıkları ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

Balsak'ın cenazesi, Kuşadası Belediyesi önünde düzenlenen tören ve Hanım Camisi'nde cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Vizyon Park Sitesi'nde ikamet eden Ahmet Balsak (37) ile komşuları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Balsak, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Almanya'da yaşadıkları ve tatil için ilçedeki evlerine geldikleri belirtilen şüpheliler B.A. ile C.A gözaltına alınmıştı.

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
belediye eğitim insan kaynakları ölüm

Aydın Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:19
İkindi
17:05
Akşam
20:12
Yatsı
21:37
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.