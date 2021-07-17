Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram hareketliliği

Aydın'ın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Didim ilçesinde sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.

İlçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum turistlerle doldu, bazı tatilciler tekne turlarıyla ulaştığı koylarda yüzdü.

Kuşadası ilçesinde ise vatandaşlar, Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi plajlarında yoğunluk oluşturdu, bazı tatilciler eğlenceli zaman geçirmek için su parklarını tercih etti.

"Maviyle yeşilin buluştuğu yer" olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da günübirlik vakit geçirmek isteyenlerin uğrak alanları arasında yer aldı.

Bölgede, polis ve jandarma ekipleri, trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerini arttırdı.