Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği devam ediyor

AYDIN(AA) - Kruvaziyer turizmde Türkiye'nin önde gelen limanlarından Kuşadası'na 3 gemiyle toplam yaklaşık 4 bin 975 turist geldi.

Ege ve Akdeniz turlarına çıkan dev gemilerin uğrak limanlarından Kuşadası'nda yaz sezonu hareketliliği devam ediyor.

İlçedeki Ege Port Limanı, bugün sektörün en yeni gemilerinden olan ve Türkiye'ye ilk seferini düzenleyen 2 bin 910 kişi kapasiteli Celebrity Apex ile Azamara Quest ve Celestyal Olympia gemilerini ağırladı.

Limana demirleyen 3 kruvaziyerden inen yaklaşık 4 bin 975 turist, Efes, Meryemana, Didim ve Pamukkale'deki ören yerlerine hareket etti. Tur programlarına katılmayan yolcular ise Kuşadası'nda vakit geçirdi.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Celebrity Apex'in Kuşadası'na ilk kez demirlediğini, Malta bayraklı geminin bu sezon iki sefer daha düzenleyeceğini ifade etti.