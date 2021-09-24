Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır? Kuşkonmaz çorbası malzemeleri neler?

Kuşkonmaz çorbası hazırlarken kuşkonmazı bol su ile yıkamaya özen gösterin. Kuşkonmazı seçerken; körpe, kırılgan yapıda, parlak ve nemli dokuda olanları seçmeye çalışın. Kuşkonmazı pişirirken süt yerine üç yemek kaşığı kadar krema kullanabilirsiniz. Kuşkonmaz çorbasını doğranmış maydanoz ya da kekik ile servis edebilirsiniz. İşte kuşkonmaz çorbası tarifi...