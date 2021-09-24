Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır? Kuşkonmaz çorbası malzemeleri neler?

Kuşkonmaz çorbası hazırlarken kuşkonmazı bol su ile yıkamaya özen gösterin. Kuşkonmazı seçerken; körpe, kırılgan yapıda, parlak ve nemli dokuda olanları seçmeye çalışın. Kuşkonmazı pişirirken süt yerine üç yemek kaşığı kadar krema kullanabilirsiniz. Kuşkonmaz çorbasını doğranmış maydanoz ya da kekik ile servis edebilirsiniz. İşte kuşkonmaz çorbası tarifi...
KUŞKONMAZ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
* 1 demet kuşkonmaz
* 1 çay kaşığı tuz
* 3 yemek kaşığı tereyağı
* ¼ çay kaşığı kırmızı toz biber
* 1,5 yemek kaşığı un
* 1 su bardağı süt
* ½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
* 5 su bardağı et suyu
KUŞKONMAZ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kuşkonmazların dış kabuğunu ince soyun, halka şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritin ve doğradığınız kuşkonmazları tereyağında 3-4 dakika kadar kavurun.
Ardından unu ilave edin ve kokusu çıkıp renk alana dek kısık ateşte kuşkonmazlarla beraber kavurmaya devam edin.
Un kavrulunca et suyunu ve sürü azar azar ilave edin. Çorbayı karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz ve kırmızı biberi ekleyin.
Kıvam alana kadar kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun...
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