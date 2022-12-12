'Küstah, terbiyesiz, kibir dolu!' Ahmet Çakar'ın Dünya Kupası kehaneti ve Lionel Messi sözleri ortalığı karıştırdı!

Dünya Kupası haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sona yaklaşılırken, birçok sürpriz olay yaşandı. Hırvatistan, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı penaltılar sonucunda eleyerek yarı finale yükseldi. Fas ise önce son 16 turunda İspanya'yı, sonra ise çeyrek finalde Portekiz'i saf dışı bırakarak yarı finale çıkan ilk Afrika temsilcisi oldu.
Öte yandan Arjantin ile Hollanda çeyrek finalde karşılaşmış, Lionel Messi'nin önderliğindeki Güney Amerika ekibi penaltılarla turlamıştı.
Messi, maç sonunda kendisinin elini sıkmak isteyen Wout Weghorst'a ağır ifadeler kullanmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu gelişmelerin ardından spor yazarı Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki yorumlarıyla çok konuşulacak sözler sarf etti. Çakar; Messi'nin küstahça davrandığını dile getirirken, final için de bir kehanette bulundu. İşte o sözler...
"Messi terbiyeli gibi görünen, beyefendi havası veren aslında küstah ve içten pazarlıklı bir tip. Bu tip kişilik özellikleri çok zor çıkar, çok sıkıntılı anlarda patlak verir. Messi'de de maç sonu Weghorst'a yaptığı o kibir dolu terbiyesiz hareketleri ile ortaya çıktı."
"Dünya Kupası, her zamanki gibi. Güzel maçlar da var, çok sıkıcı olanlar da. Futbol, ortalamada vasatın üzerine çıkamıyor. Ama heyecan zaman zaman futbolseverleri televizyona bağlıyor."
"Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvada da sürpriz takımlar yarı finalde. 1998'in sürprizi Bulgaristan'dı. 2002'ninki bizdik. Bir öncekinin Hırvatistan'dı ve final oynadılar. Bu senenin sürprizi ise yine Hırvatistan diyebiliriz ama asıl sürpriz; Fas'ın yarı finale çıkmış olması."
"Kağıt üzerinde Arjantin-Fransa finali gibi görünüyor ve sanki tekrar Fransa bir adım önde gibi intiba ediniyoruz."
"Fakat hiç belli olmaz. Bir bakmışsınız Dünya kupaları tarihinin reytingi en düşük Hırvatistan-Fas finali bile olabilir."