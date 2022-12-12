'Küstah, terbiyesiz, kibir dolu!' Ahmet Çakar'ın Dünya Kupası kehaneti ve Lionel Messi sözleri ortalığı karıştırdı!

Dünya Kupası haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sona yaklaşılırken, birçok sürpriz olay yaşandı. Hırvatistan, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı penaltılar sonucunda eleyerek yarı finale yükseldi. Fas ise önce son 16 turunda İspanya'yı, sonra ise çeyrek finalde Portekiz'i saf dışı bırakarak yarı finale çıkan ilk Afrika temsilcisi oldu.

Öte yandan Arjantin ile Hollanda çeyrek finalde karşılaşmış, Lionel Messi'nin önderliğindeki Güney Amerika ekibi penaltılarla turlamıştı.

Messi, maç sonunda kendisinin elini sıkmak isteyen Wout Weghorst'a ağır ifadeler kullanmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu gelişmelerin ardından spor yazarı Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki yorumlarıyla çok konuşulacak sözler sarf etti. Çakar; Messi'nin küstahça davrandığını dile getirirken, final için de bir kehanette bulundu. İşte o sözler...