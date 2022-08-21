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Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

21.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya Belediyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Germiyan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle rahvan at yarışları Kütahya'da düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ndeki pistte düzenlenen ve farklı illerinden 78 atın katıldığı yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü ve 3'lü taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği koşularda dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödülü verdi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, burada yaptığı konuşmada, yarışlara gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Atlı sporların geleneksel bir spor olduğuna işaret eden Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Federasyon olarak rahvan atçılığına oldukça önem veriyoruz. Bugün burada bu kalabalığı ilgiyi görünce yapacağımız çok işin olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk. İnşallah bu birlik ve beraberlikle geleneğimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Gençlerimiz için özellikle bir köprü vazifesi gören geleneksel sporlarımızın ifası ve inşası için bütün gayretini ortaya koyan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun gayretleriyle geleneksel sporlarımız hak ettiği yerlere ulaşacaktır."

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Germiyan Atlı Spor Kulübü Başkanı Niyazi Yavyu da yarışlara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yarışlarda baş kategorisinde Bursa’dan katılan Mehmet Barut’un atı Yiğit birinci, Afyonkarahisar’dan katılan Kemal Dinlemez’in atı Pusat ikinci ve yine Afyonkarahisar’dan katılan Halil İbrahim Yılmaz’ın atı Şimşek üçüncü oldu.

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Kütahya’da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

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