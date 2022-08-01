Dündar, bölgede orman yangını riskinin arttığını, vatandaşların her zamankinden daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

"Yangın yaklaşık bir hektar karaçam alanında etkili oldu. İhbarın hemen ardından bölgeye ulaşan 2 helikopter, 10 arazöz ve 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı."

Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

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