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Kütahya’da şehit polis memuru için tören düzenlendi

05.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da şehit polis memuru için tören düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serhan Alışkan için tören yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehit polisin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

Törene, şehidin eşi Seçil ve kızı Asya Alışkan ile yakınları, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, daire müdürleri ve emniyet mensupları katıldı.

Sabit Ç. yönetimindeki 43 UD 505 plakalı otomobil, dün akşam Tavşanlı-Balıkesir kara yolunun 17. kilometresinde Adil K'nin kullandığı 43 EH 513 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücüler ile 5 kişinin yaralandığı kaza yerine giden polislerden Serhan Alışkan (46), yol güvenliğini sağladığı sırada M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kütahya’da şehit polis memuru için tören düzenlendi

Kütahya’da şehit polis memuru için tören düzenlendi

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'da şehit polis memuru için tören düzenlendi

Kütahya'da şehit polis memuru için tören düzenlendi
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