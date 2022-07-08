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Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

08.07.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da bir yaylada kaybolan 2 inek, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Sırören köyünde yaşayan Cafer Demirci, dün akşam saatlerinde ormanlık alanda 2 ineğini kaybetmesi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen 3 asayiş timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Dün akşam ve bu sabah saatlerinde drone da kullanılarak yapılan çalışmalar sonunda, ineklerin kayboldukları noktadan 4 kilometre uzaklıktaki Avcıkaya mevkisinde olduğu tespit edildi.

Ekipler, buldukları inekleri sahibine teslim etti.

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu

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