Kütahya'da bir yaylada kaybolan 2 inek, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Sırören köyünde yaşayan Cafer Demirci, dün akşam saatlerinde ormanlık alanda 2 ineğini kaybetmesi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen 3 asayiş timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.
Dün akşam ve bu sabah saatlerinde drone da kullanılarak yapılan çalışmalar sonunda, ineklerin kayboldukları noktadan 4 kilometre uzaklıktaki Avcıkaya mevkisinde olduğu tespit edildi.
Ekipler, buldukları inekleri sahibine teslim etti.
Kütahya'da yaylada kaybolan 2 inek jandarma ekiplerince drone yardımıyla buldu
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