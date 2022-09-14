Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alenzi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Takdimin ardından, Alenzi ve eşi ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz