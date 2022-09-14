YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

14.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alenzi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Takdimin ardından, Alenzi ve eşi ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi​​​​​​​.

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi cumhurbaskani recep tayyip erdogan kabul

Ankara Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:49
İkindi
16:21
Akşam
19:07
Yatsı
20:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.