Kylian Mbappe oynamayı reddetti! Davalık oldu

Paris Saint-Germain'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe'nin başı dünyanın en büyük restoran şirketlerinden biri olan Kentucky Fried Chicken (KFC) ile dertte.

REKLAMLARDA OYNAMAYI REDDETTİ!

KFC, Fransa Futbol Federasyonu'na yaptığı ödemeleri Kylian Mbappe nedeniyle durdurdu. Ayrıca KFC, Fransa Futbol Federasyonu'nu dava etme kararı alırken, bu kararın nedeni ise Mbappe'nin reklamlarda görünmek istememesi olduğu öğrenildi. Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe'yi ikna etmek için çalıştı ancak bunu başaramadı. Ardından, KFC'ye başka bir yıldız önerildi ancak bunu da şirket geri çevirdi.

"ÖDEMELERİ DURDURDUK"

Bu gelişmeler üzerine KFC Fransa Başkanvekili Alain Beral, "Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var. KFC de imaj hakları için bu parayı ödüyor. Federasyon, bize her seferinde 4 futbolcuyu imaj çalışması için vermek zorunda. Ancak, istediğimiz futbolcuları veremediler. Bu yüzden ödemeleri durdurduk. Bu iş bu kadar. Biz sözleşme uyduk ancak uymayan taraf onlar." dedi.

MAHKEME YOLU GÖRÜNDÜ

Fransa Futbol Federasyonu ise buna cevaben, "Federasyon olarak oyuncuların meşru kaygıları ve mahremiyetleri göz önünde bulundurarak yeni bir anlaşma yapmayı umuyoruz." dedi. KFC'nin ise sözleşme koşullarına uymadığı gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu'nu mahkemeye vereceği iddia edildi.