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Kylian Mbappe oynamayı reddetti! Davalık oldu

21.09.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen dünyanın en değerli futbolcusu konumunda ulan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'na sponsor olan restoran zincirinin reklam filminde oynamayı reddettiği için Fransa'da ortalık karışmış durumda. İşte detaylar...

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe'nin başı dünyanın en büyük restoran şirketlerinden biri olan Kentucky Fried Chicken (KFC) ile dertte.

REKLAMLARDA OYNAMAYI REDDETTİ!

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KFC, Fransa Futbol Federasyonu'na yaptığı ödemeleri Kylian Mbappe nedeniyle durdurdu. Ayrıca KFC, Fransa Futbol Federasyonu'nu dava etme kararı alırken, bu kararın nedeni ise Mbappe'nin reklamlarda görünmek istememesi olduğu öğrenildi. Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe'yi ikna etmek için çalıştı ancak bunu başaramadı. Ardından, KFC'ye başka bir yıldız önerildi ancak bunu da şirket geri çevirdi.

"ÖDEMELERİ DURDURDUK"

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Bu gelişmeler üzerine KFC Fransa Başkanvekili Alain Beral, "Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var. KFC de imaj hakları için bu parayı ödüyor. Federasyon, bize her seferinde 4 futbolcuyu imaj çalışması için vermek zorunda. Ancak, istediğimiz futbolcuları veremediler. Bu yüzden ödemeleri durdurduk. Bu iş bu kadar. Biz sözleşme uyduk ancak uymayan taraf onlar." dedi.

MAHKEME YOLU GÖRÜNDÜ

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Fransa Futbol Federasyonu ise buna cevaben, "Federasyon olarak oyuncuların meşru kaygıları ve mahremiyetleri göz önünde bulundurarak yeni bir anlaşma yapmayı umuyoruz." dedi. KFC'nin ise sözleşme koşullarına uymadığı gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu'nu mahkemeye vereceği iddia edildi.

MBAPPE & GALTIER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
KFC Fransa son dakika mbappe
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