Kylie Jenner açık açık söyledi: Öpüşme sırasında...

Dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov kapsamında yayınlanan The Final Curtain'ın birinci bölümünce ilk gençliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
İnanılmaz değişimiyle sık sık gündeme gelen ve makyajsız haliyle de herkesi şoke eden Jenner kabul ettiği estetiklerin başında gelen dudaklarıyla ilgili itirafta bulundu.
BOMBA İTİRAF
Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, makyaja olan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ve bu sayede servet de yapan Jenner, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını söyledi. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini belirtti.
Kylie Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü sözlerine ekledi.
Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında üç yaşında bir kız çocuk annesi olan Kylie Jenner, dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını itiraf etti. Jenner "Hoşlandığınız birinden dudaklarınızla ilgili sözler duymak beni etkiledi" diyerek sözlerini sürdürdü.
'KENDİMİ ARZULANABİLİR HİSSETMİYORDUM'
Jenner, yaşadığı o deneyimden sonra hissettiklerini ve düşündüklerini şöyle anlattı: "Kendimi arzulanabilir ya da tatlı hissetmedim. Gerçekten de daha iri dudaklarım olsun istiyordum. Hatta dudaklarımı daha büyük göstermek için dudak kalemi kullanıyordum."
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