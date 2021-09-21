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La Casa de Papel'in Tokyo'su yatak pozlarıyla yürek hoplattı!

21.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi La Casa de Papel'de 'Tokyo' karakterine hayat veren Ursula Corbero, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Corbero'nun yatak pozlarına beğeni yağıyor.

Netflix'in ilgiyle izlenen dizisi La Casa de Papel'de 'Tokyo' karakterine hayat veren İspanyol güzel Ursula Corbero, 20 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla yakıp geçiyor.

İŞTE URSULA CORBERO'NUN NEFES KESEN POZLARI:

Netflix'in iddialı yapımı La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, ateşli yatak pozlarıyla akılları baştan alıyor.
Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Corbero'nun pozlarına, milyonlarca beğeni yağıyor.
32 yaşındaki oyuncunun hayat verdiği 'Tokyo' karakteri, La Casa de Papel'in yeni sezonunun son bölümünde hayatını kaybederek, sevenlerini üzmüştü.
İspnyol güzel, kameralarla henüz çocukluk yıllarında tanıştı. Küçükken reklam filmlerinde oynayarak şöhretin kapılarını aralayan Corbero, 13 yaşındayken bir televizyon dizisinde yer aldı.
2015 yılında Cómo Sobrevivir a una Despedida adlı komedi filminde başrol oyuncusu oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix La Casa De Papel dizisi İspanya
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