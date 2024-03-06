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  4. La Pasion Turca'dan ilk fragman geldi! İlker Kaleli'nin ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

La Pasion Turca'dan ilk fragman geldi! İlker Kaleli'nin ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2024 07:40
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Başrollerini İlker Kaleli ve Maggie Civantos'un paylaştığı İspanyol yapımı dizi La Pasión Turca'dan ilk fragman yayımlandı. İlker Kaleli'nin oyunculuğu ve ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı.

Çekimleri İspanya'da ve Türkiye'de gerçekleştirilen La Pasión Turca dizisi sosyal medyayı salladı. La Pasion Turca, 6 bölüm olarak 24 Mart tarihinde prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.


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Dizi, İspanyol bir güzel sanatlar profesörü ile Türk sevgilisinin romantik ve tutkulu ilişkilerini konu alıyor. Dizinin başrollerinde ise Maggie Civantos, İlker Kaleli ve Mariona Terés yer alıyor.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, Madrid’de beş haftalık bir İspanyolca kampı ile rolüne hazırlanmıştı.

Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkat çeken diziden bir fragman yayınlandı. Başarılı oyunculuğuyla ve yakışıklılığıyla öne çıkan İlker Kaleli sosyal medyayı salladı.

İlker Kaleli'yi fragmanda izleyenler "Muhteşem oyunculuk", "Şahane görünüyor", "İlker Kaleli hem İspanyolca konuşmuş hem öpüşmüş", "Adam hiç sırıtmamış", "Can Yaman bak da öğren" yorumlarında bulundu.

İlker Kaleli'nin fragman boyunca ateşli sahnelerde olmasına ise "Dizide onca şey oluyor İlker hep öpüşmede", "İlker'i öpüşme sahneleri için mi almışlar" yorumları yapıldı.

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İlker Kaleli sosyal medya Oyuncu
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