Lady Gaga bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.
LADY GAGA BUNU HEP YAPIYOR
Amerika'da ilgiyle izlenen Stephen Colbert'in şovuna katılan Lady Gaga, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Şov çıkışı, giydiği derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle objektiflere poz veren Lady Gaga, esen rüzgarın azizliğine uğradı.
Önü tamamen açılarak g-string çamaşırı ortaya çıkan Lady Gaga, verdiği frikiğe aldırmadan poz vermeye devam etti.
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