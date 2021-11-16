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  4. Lady Gaga bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Lady Gaga bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

16.11.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun en iddialı filmlerinden biri olan House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) tanırım turlarına devam eden Lady Gaga gündemden düşmüyor. Filmi için The Late Show with Stephen Colbert'a katılan ünlü isim, stüdyo çıkışı rüzgarın azizliğine uğradı.

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.

LADY GAGA BUNU HEP YAPIYOR

Amerika'da ilgiyle izlenen Stephen Colbert'in şovuna katılan Lady Gaga, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Şov çıkışı, giydiği derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle objektiflere poz veren Lady Gaga, esen rüzgarın azizliğine uğradı.
Önü tamamen açılarak g-string çamaşırı ortaya çıkan Lady Gaga, verdiği frikiğe aldırmadan poz vermeye devam etti.
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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
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