Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi Dünya Kupası'ndan böyle eledi!

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ederken, birçok hikaye de ortaya çıkıyor. İngiltere ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği çeyrek final maçında yaşananlar dünya futbol tarihinde uzun süre unutulmayacak cinstendi... Al Bayt Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Fransa, adını yarı finale yazdırdı. İngiltere ise Dünya Kupası'na veda etti.

VAR SONRASI PENALTI

Karşılaşmanın 84. dakikasında yaşanan pozisyon ise İngilizleri adeta hayal kırıklığına uğrattı. Mason Mount'un Theo Hernandez'in müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyonda hakem, VAR monitöründe yaptığı incelemelerin ardından penaltı noktasını gösterdi.

ÜSTTEN AUTA...

Topun başına geçen Harry Kane, maçta kazandıkları ilk penaltıyı gole çevirmesine rağmen ikinci penaltıda yaptığı vuruşu üstten auta gönderdi. Penaltı atışı sonrasında büyük üzüntü yaşayan Kane'i takım arkadaşları teselli etti.

Öte yandan EURO 2020'nin finalinde İtalya ile karşı karşıya gelen İngiltere, rakibine penaltılar sonucunda boyun eğmişti. Bu maçta da kaçan penaltı sonrasında sosyal medyada "Lanet devam ediyor" yorumları yapıldı.

İşte Kane'in kaçırdığı penaltı...