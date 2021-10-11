Letonya-Türkiye maçı saat kaçta? Letonya-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Letonya Türkiye maçı ilgiyle takip edilirken maç hakkındaki detaylar araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı bugün Letonya deplasmanına çıkacak. Peki Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak olan Letonya-Türkiye maçı saat kaçta?
LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bugün gerçekleşecek olan maçta A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya misafir olacak. Grupta son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek iddiasını devam ettirmek istiyor.
İlgiyle takip edilen müsabakada, İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Merakla beklenen maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Ayrıca TRT 1'den naklen şekilde yayımlanacak.
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