Letonya-Türkiye maçı saat kaçta? Letonya-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Letonya Türkiye maçı ilgiyle takip edilirken maç hakkındaki detaylar araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı bugün Letonya deplasmanına çıkacak. Peki Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak olan Letonya-Türkiye maçı saat kaçta?

Bugün gerçekleşecek olan maçta A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya misafir olacak. Grupta son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek iddiasını devam ettirmek istiyor.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.