Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Ailesinin izinden gitti

Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, büyüdü ve genç kız oldu. Anne ve babası gibi dizilerde oynamaya başlayan genç kız, güzelliğiyle beğeni topluyor. Tiyatro oyunculuğu da yapan Ayşe Kırca'nın 2 tane ağabeyi de bulunuyor.

Türk tiyatrosunun usta isimleri Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.

Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu.

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı.

Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı.