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Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Ailesinin izinden gitti

20.05.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Ayşe Kırca, ailesinin izinden giderek anne ve babası gibi oyuncu oldu.

Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, büyüdü ve genç kız oldu. Anne ve babası gibi dizilerde oynamaya başlayan genç kız, güzelliğiyle beğeni topluyor. Tiyatro oyunculuğu da yapan Ayşe Kırca'nın 2 tane ağabeyi de bulunuyor.

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Türk tiyatrosunun usta isimleri Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.

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Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu.

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Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı.

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Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı.

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ÜNLÜLER VE ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.
'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu
Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.
Vatanım Sensin dizisinin 'Haydar'ı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun.
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