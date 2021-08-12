Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanacak? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?

2011-2013 senelerinde TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeni bölümleriyle izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin yayın yeri ve tarihi de araştırılıyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanacak?

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türk televizyon ekranlarında yayınlanan unutulmaz dizilerden olan Leyla ile Mecnun dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Sevilen dizinin oyuncularının kimler olacağı ve nerede yayınlanacağı da merak konusu. Hikayenin Mecnun'un sekiz yıldır komadan uyanmasıyla birlikte gerçekleşeceği biliniyor.

Leyla ile Mecnun'un ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı.

Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla beraber yakında yeni bölümleri ile Exxen'de yayınlanacak. Net bir yayın tarihi açıklanmadı ancak yeni gelişmeler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.