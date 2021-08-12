MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanacak? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?

Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanacak? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?

12.08.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi severler tarafından yayın tarihi merak edilen Leyla ile Mecnun 2011-2013 yılları arasında yayınlanarak Türk televizyonlarında unutulmaz dizilerden biri olmuştu. TRT 1'de 3 sezon yayınlanan dizi, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanacak? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

2011-2013 senelerinde TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeni bölümleriyle izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin yayın yeri ve tarihi de araştırılıyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanacak?

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türk televizyon ekranlarında yayınlanan unutulmaz dizilerden olan Leyla ile Mecnun dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.
Sevilen dizinin oyuncularının kimler olacağı ve nerede yayınlanacağı da merak konusu. Hikayenin Mecnun'un sekiz yıldır komadan uyanmasıyla birlikte gerçekleşeceği biliniyor.
Leyla ile Mecnun'un ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı.
Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla beraber yakında yeni bölümleri ile Exxen'de yayınlanacak. Net bir yayın tarihi açıklanmadı ancak yeni gelişmeler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin bulunacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının oyuncu Deniz Işın olacağı açıklanmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Exxen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Akşener'in ziyaretinde gerginlik! "Açlıktan ölüyoruz" deyince ortalık karıştı

Akşener'in ziyaretinde gerginlik! "Açlıktan ölüyoruz" deyince ortalık karıştı

Eda Nur Kaplan soruşturmasında şok mesajlar!

Eda Nur Kaplan soruşturmasında şok mesajlar!

Dövme yapmak için gitti, dehşeti yaşadı

Dövme yapmak için gitti, dehşeti yaşadı

Karnını görenler şoke oldu

Karnını görenler şoke oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.